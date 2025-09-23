Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Ο Ρικάρντο ντε Μπούργος διαιτητής στην «πράσινη» πρεμιέρα στο Europa League

Ο Ισπανός διαιτητής, Ρικάρντο ντε Μπούργος, θα σφυρίξει την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League, στην έδρα της Γιουνγκ Μπόις (25.09.2025, 22:00, Newsit.gr).

Ο 39χρονος διαιτητής, οδοντοτεχνίτης στο επάγγελμα, δεν έχει διευθύνει ποτέ αγώνα του Παναθηναϊκού. Ωστόσο ήταν στις 28/7/2021 στο Νέφτσι – Ολυμπιακός 0-1 για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League και στο φιλικό Ρουμανία – Ελλάδα 0-1 στις 25/3/2022.

Τη φετινή σεζόν έχει διευθύνει δύο παιχνίδια της La Liga, με πιο πρόσφατο αυτό της Κυριακής (21.09.2025) ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Χετάφε (3-0).

Ο 39χρονος διεθνής διαιτητής θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Ικερ Ντε Φρανθίσκο και Αλφρέδο Μορένο, ενώ στo VAR θα βρίσκεται ως βοηθός ο Χαβιέρ Βιλανουέβα και τέταρτος διαιτητής θα είναι ο επίσης Ισπανός, Αλεχάντρο Ρουίς, με τον πρώτο διαιτητή στο VAR να μην ανακοινωθεί ακόμη.