Ο χώρος του στίβου θρηνεί και πάλι. Ο θρυλικός Σοβιετικός σφυροβόλος Γιούρι Ταμ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών, λίγες ημέρες μετά το θάνατο του κορυφαίου, Γιούρι Σέντιχ.

Ο Γιούρι Ταμ είχε κατακτήσει δύο χάλκινα μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες 1980 και 1988 με την Σοβιετική Ένωση. Ο κορυφαίος Εσθονός σφυροβόλος είχε καταλάβει επίσης, την 5η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 στη Βαρκελώνη, ενώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1987 στη Ρώμη είχε πάρει το ασημένιο μετάλλιο.

Το ατομικό του ρεκόρ ήταν 84,40μ. από τον Σεπτέμβριο του 1984 σε αγώνα στη Μπάνσκα Μπίστριτσα.

Just days after the passing of Yuri Sedych, we now hear the sad news that 1988 Olympic Bronze medalist Yuri Tamm has passed away at the age of 64. We have now lost the complete Seoul 88 Hammer Podium after Sergey Litvinov passing just a few years ago. pic.twitter.com/QRg935ybhu