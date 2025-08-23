Αθλητικά

Γιουσούφ Γιαζίτσι: Το τρομερό γκολ του Τούρκου στο Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης

Απίθανο σουτ από τον άσο του Ολυμπιακού, δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Τσιντώτα
Ο Γιαζίτσι πανηγυρίζει με τον Πιρόλα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι έβαλε την υπογραφή του στη νικηφόρα πρεμιέρα του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης στο Φάληρο, σημειώνοντας ένα σπάνιας ομορφιάς γκολ.

Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, Γιουσούφ Γιαζίτσι, πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι και χάρισε ουσιαστικά τη νίκη στην ομάδα του με ένα απίθανο σουτ έξω από την περιοχή στον τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Δείτε το γκολ του αλλά και τα highlights του αγώνα

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιαζίτσι είχε χάσει την περασμένη σεζόν, λόγω ενός πολύ σοβαρού τραυματισμού που είχε υποστεί σε παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo