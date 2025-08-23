Γιουσούφ Γιαζίτσι: Το τρομερό γκολ του Τούρκου στο Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης

Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι έβαλε την υπογραφή του στη νικηφόρα πρεμιέρα του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης στο Φάληρο, σημειώνοντας ένα σπάνιας ομορφιάς γκολ.

Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, Γιουσούφ Γιαζίτσι, πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι και χάρισε ουσιαστικά τη νίκη στην ομάδα του με ένα απίθανο σουτ έξω από την περιοχή στον τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιαζίτσι είχε χάσει την περασμένη σεζόν, λόγω ενός πολύ σοβαρού τραυματισμού που είχε υποστεί σε παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη.