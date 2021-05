Η Γιουβέντους παρουσίασε τη νέα εντός έδρας φανέλα της για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Πάουλο Ντιμπάλα να είναι βασικοί πρωταγωνιστές στην καμπάνια προώθησής της.

Το περίεργο είναι ότι και οι δύο ομάδες είναι εξαιρετικά πιθανό να αποχωρήσουν το καλοκαίρι από την ομάδα, ειδικά αν οι Ιταλοί δεν πάρουν το εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League.

Ο σχεδιασμός της Adidas για τη νέα εμφάνιση έχει πάρει την έμπνευσή του από γήπεδο του συλλόγου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Γιουβέντους, με τις ασπρόμαυρες κάθετες ρίγες να κυριαρχούν και φέτος.

