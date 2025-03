Γιουβέντους: Διαμαρτυρία οπαδών έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας

Πριν από λίγες ημέρες, η Έμπολι “υπέγραψε” τη μεγαλύτερη έκπληξη στο φετινό Coppa d’ Italia, καθώς απέκλεισε την κάτοχο του τροπαίου Γιουβέντους, επικρατώντας με 4-2 στα πέναλτι (1-1 ο κανονικός αγώνας) στο “Allianz Stadium” κι έκοψε το μοναδικό… δρόμο που είχε μείνει στη “βέκια σινιόρα” για να “σώσει” την εφετινή σεζόν με ένα τρόπαιο.

Η Γιουβέντους αποκλείστηκε από τους “16” του Champions League και αυτή τη στιγμή -με ματς λιγότερο από τον ανταγωνισμό- βρίσκεται στο -1 από την τελευταία θέση που οδηγεί στη “λαμπερή” διοργάνωση, για τη νέα σεζόν και στο -9 από την κορυφή στη Serie A..

Κάπως έτσι, οι οπαδοί της Γιουβέντους φαίνεται πως φτάνουν στα… ψυχολογικά τους όρια. Οι φίλοι της “βέκια σινιόρα” δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά τους για την απογοητευτική σεζόν που βλέπουν να διανύει η ομάδα τους.

Οι τιφόζι της Γιουβέντους οργάνωσαν διαμαρτυρία και πορεία προς το ξενοδοχείο που διανυκτέρευσε η αποστολή της ομάδας ενόψει του αποψινού ματς κόντρα στη Βερόνα (03.03.2025) και εξαπέλυσαν επίθεση κατά πάντων, με συνθήματα και πανό.

Protest by the Curva Sud groups against the management:



“Absent management, embarrassing coach and players… You’ve messed everything up!!!”



“JUVE IS US”



[@_cibi99_ ]



pic.twitter.com/9fGgJ5Kker