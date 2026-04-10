Γιουβέντους και Σπαλέτι συνεχίζουν μαζί έως το 2028: «Ο δικός μας μίστερ, το δικό μας μέλλον»

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θα συνεχίσει στον πάγκο της Γιουβέντους για ακόμα δύο χρόνια, αφού η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας τους.

«Ο δικός μας μίστερ, το δικό μας μέλλον», έγραψε η Γιουβέντους στην ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας της με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, με τον οποίο σε 31 αγώνες μετρά 17 νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Ιταλός προπονητής ανέλαβε την ομάδα τον Οκτώβριο έχοντας βελτιώσει την εικόνας της, χωρίς όμως να την έχει απογειώσει. Η διοίκηση πιστεύει στο έργο του και αυτός είναι ο λόγος που θα συνεχίσουν μαζί την πορεία τους.

Η «γηραιά κυρία» είναι στην 5η θέση της Serie A με 57 βαθμούς και απέχει μόλις έναν βαθμό από την 4η Κόμο με 7 αγωνιστικές να απομένουν.