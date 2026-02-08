Γιουβέντους – Λάτσιο 2-2: Στις καθυστερήσεις «έσωσε» το βαθμό η «γηραιά κυρία» στη Serie A

Η Γιουβέντους βρέθηκε να χάνει με δύο γκολ διαφορά από τη Λάτσιο, στο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής της Serie A, αλλά με μία αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να “σώσει” έστω τον ένα βαθμό, ισοφαρίζοντας στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων στο τελικό 2-2.

Με την Λάτσιο να ανοίγει το σκορ με τον Πέδρο στο 45+2′ του πρώτου μέρους και τον Ίσακσεν να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του αμέσως μετά την ανάπαυλα, η Γιουβέντους βρέθηκε με την… πλάτη στον τοίχο, αλλά κατάφερε να αντιδράσει στη συνέχεια του αγώνα της Serie A.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η “γηραιά κυρία” ισοφάρισε με τον Μακίνι στο 59′ και “πάλεψε” μέχρι τέλους για την ισοφάριση, η οποία και ήρθε τελικά με γκολ του Καλούλου στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ακόμη και με τον ένα βαθμό όμως, η Γιουβέντους κινδυνεύει πια να βρεθεί εκτός πρώτης 4άδας στη βαθμολογία, ενώ οι Λατσιάλοι έχασαν την ευκαιρία να πλησιάσουν τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη.