Γιουβέντους – Λέτσε 1-1: Γκέλα για τη «γηραιά κυρία» στη Serie A

Μοιραίος ο Ντέιβιντ που έχασε πέναλτι
Ο Γιλντίζ με τη φανέλα της Γιουβέντους
Ο Γιλντίζ με τη φανέλα της Γιουβέντους/ REUTERS/Alberto Lingria

Η Γιουβέντους δεν κατάφερε να νικήσει τη Λέτσε στο Τορίνο και έμεινε ισόπαλη με 1-1 για την 18η αγωνιστική της Serie A.

Ο Μπάντα στο 45+2 έβαλε μπροστά στο σκορ τη Λέτσε μέσα στην έδρα της Γιουβέντους. Ο ΜακΚένι αντέδρασε άμεσα, καθώς ισοφάρισε σε 1-1 στο 49′. Ο Ντέιβιντ είχε μεγάλη ευκαιρία να ανατρέψει το σκορ υπέρ της ομάδας του, όμως δεν μπόρεσε να νικήσει τον Φαλκόνε, που απομάκρυνε τον κίνδυνο. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος και η Λέτσε «σόκαρε» τη Γιουβέντους στο Τορίνο.

 

Στην πέμπτη θέση είναι η ομάδα του Σπαλέτι με 33 βαθμούς, ενώ η Λέτσε είναι 16η με 17 βαθμούς στη Serie A.

