Γιουβέντους – Νάπολι 3-0: Την διέλυσε μέσα στο Τορίνο και την πλησίασε στο βαθμό

Η Γιουβέντους ήταν εντυπωσιακή κόντρα στην Νάπολι των πολλών απουσιών, τη νίκησε με 3-0 και έπιασε την Ρόμα στους 42 βαθμούς (οι τζιαλορόσι” αγωνίζονται στη συνέχεια), ενώ έφτασε στο -1 από τους “παρτενοπέι”, που βρίσκονται 9 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο, Ίντερ.

Η Γιουβέντους ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, όπου είχε δοκάρι με τον Τουράμ, πριν ανοίξει το σκορ με τον Ντέιβιντ στο 22΄. Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το προβάδισμα και στο τελευταίο τέταρτο έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους, με τέρματα των Γιλντίζ (77΄) και Κόστιτς (86΄).

Αποτελέσματα και σκόρερ στην 22η αγωνιστική

Παρασκευή 23/01

Ίντερ-Πίζα 6-2

(39′ πέν. Ζιελίνσκι, 41′ Μαρτίνες, 45’+2′ Εσπόζιτο, 82′ Ντιμάρκο, 86′ Μπονί, 90’+3′ Μιχιταριάν – 11′, 23′ Μορέο)

Σάββατο 24/01

Κόμο-Τορίνο 6-0

(8′, 66′ Δουβίκας, 16′ Μπατούρινα, 59′ Ντα Κούνια, 70′ Κουν, 76′ Κακρέ)

Φιορεντίνα-Κάλιαρι 1-2

(74’ Μπρεσιανίνι – 31’ Κιλισόι, 47’ Παλέστρα)

Λέτσε-Λάτσιο 0-0

Κυριακή 25/01

Σασουόλο-Κρεμονέζε 1-0

(3′ Φαντέρα)

Αταλάντα-Πάρμα 4-0

(15′ πεν. Σκαμάκα, 24′ Ντε Ρουν, 73′ Ρασπαντόρι, 90’+2′ Κρστοβιτς)

Τζένοα-Μπολόνια 2-2

(62′ Μαλινόφσκι, 78′ Ετουμπάν – 35′ Φέργκιουσον, 47′ αυτ. Οτόα)

Γιουβέντους – Νάπολι 3-0

(22΄ Ντέιβιντ, 77΄ Γιλντίζ, 86΄Κόστιτς)