Γιουβέντους – Πάρμα 2-0: Νικηφόρα πρεμιέρα στη Serie A με Ντέιβιντ και Βλάχοβιτς

Ο… νέος (Ντέβιντ) και ο… παλιός (Βλάχοβιτς) οδήγησαν τη Γιουβέντους στο να ξεκινήσει με νίκη (2-0) το νέο πρωτάθλημα της Serie A, την ίδια ώρα που η Αταλάντα έπεφτε θύμα έκπληξης απέναντι στη νεοφώτιστη, Πίζα (1-1).
Ο νεοαποκτηθείς Καναδός επιθετικός, Τζόναθαν Ντέβιντ, άνοιξε… με το καλησπέρα λογαριασμό με την φανέλα της Γιουβέντους, ανοίγοντας το σκορ στο 59′.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο παίκτης του τον αντικατέστησε στο 80′, ο Ντούσαν Βλάχοβιτς ήταν εκείνος που «υπέγραψε», τέσσερα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο το «τρίποντο» της «Βέκια Σινιόρα».
Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας της Serie A
Σασουόλο-Νάπολι 0-2
(17′ ΜακΤόμινεϊ, 57′ Ντε Μπρόινε)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Τζένοα-Λέτσε 0-0
Μίλαν-Κρεμονέζε 1-2
(45’+1 Πάβλοβιτς – 28′ Μπασιρότο, 61′ Μπονατσόλι)
Ρόμα-Μπολόνια 1-0
(53′ Γουέσλι Φράνκα)
Κάλιαρι-Φιορεντίνα 1-1
(90’+4 Λουπέρτο – 68′ Μαντράγκορα)
Κόμο-Λάτσιο 2-0
(47′ Δουβίκας, 73′ Πας)
Γιουβέντους-Πάρμα 2-0
(59′ Ντέιβιντ, 84′ Βλάχοβιτς)
Αταλάντα-Πίζα 1-1
(50′ Σκαμάκα – 36′ αυτ. Χάιεν)
Ουντινέζε-Βερόνα 25/8
Ίντερ-Τορίνο 25/8