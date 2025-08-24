Γιουβέντους – Πάρμα 2-0: Νικηφόρα πρεμιέρα στη Serie A με Ντέιβιντ και Βλάχοβιτς

Ο… νέος (Ντέβιντ) και ο… παλιός (Βλάχοβιτς) οδήγησαν τη Γιουβέντους στο να ξεκινήσει με νίκη (2-0) το νέο πρωτάθλημα της Serie A, την ίδια ώρα που η Αταλάντα έπεφτε θύμα έκπληξης απέναντι στη νεοφώτιστη, Πίζα (1-1).

Ο νεοαποκτηθείς Καναδός επιθετικός, Τζόναθαν Ντέβιντ, άνοιξε… με το καλησπέρα λογαριασμό με την φανέλα της Γιουβέντους, ανοίγοντας το σκορ στο 59′.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο παίκτης του τον αντικατέστησε στο 80′, ο Ντούσαν Βλάχοβιτς ήταν εκείνος που «υπέγραψε», τέσσερα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο το «τρίποντο» της «Βέκια Σινιόρα».

Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας της Serie A

Σασουόλο-Νάπολι 0-2

(17′ ΜακΤόμινεϊ, 57′ Ντε Μπρόινε)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τζένοα-Λέτσε 0-0

Μίλαν-Κρεμονέζε 1-2

(45’+1 Πάβλοβιτς – 28′ Μπασιρότο, 61′ Μπονατσόλι)

Ρόμα-Μπολόνια 1-0

(53′ Γουέσλι Φράνκα)

Κάλιαρι-Φιορεντίνα 1-1

(90’+4 Λουπέρτο – 68′ Μαντράγκορα)

Κόμο-Λάτσιο 2-0

(47′ Δουβίκας, 73′ Πας)

Γιουβέντους-Πάρμα 2-0

(59′ Ντέιβιντ, 84′ Βλάχοβιτς)

Αταλάντα-Πίζα 1-1

(50′ Σκαμάκα – 36′ αυτ. Χάιεν)

Ουντινέζε-Βερόνα 25/8

Ίντερ-Τορίνο 25/8