Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι θα είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους, καθώς φέρεται πως έχει ήδη συμφωνήσει με την «βέκια σινιόρα» για συμβόλαιο ως το 2025.

Δύο χρονιά μετά την αποχώρησή του ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι επέστρεψε στο Τορίνο και την Γιουβέντους, όπου θα αντικαταστήσει τον Αντρέα Πίρλο στον πάγκο και θα παραμείνει ως το 2025, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο σε ανάρτησή του. Ο Αλέγκρι εργάστηκε στη Γιουβέντους από το 2014 μέχρι το 2019 οδηγώντας τους «μπιανκονέρι» σε πέντε πρωταθλήματα, τέσσερα Κύπελλα, δύο Σούπερ Καπ αλλά και δύο τελικούς Champions League.

Massimiliano Allegri has signed his contract until June 2025 as new Juventus manager, done and completed. Salary around €9m net per season. He’s back after he decided not to wait for Real Madrid – official statement in the next hours, here we go confirmed. ⚪️⚫️ #Juventus