Γιουβέντους – Τζένοα 2-0: Πλησίασε την τετράδα η Μεγάλη Κυρία

Η Γιουβέντους εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα της Κόμο στην έδρα της Ουντινέζε (0-0), επικράτησε εντός έδρας της Τζένοα με 2-0 για την 31η αγωνιστική της Serie A και βρέθηκε έναν βαθμό πίσω από την τετράδα που δίνει τα εισιτήρια για το Champions League της νέας περιόδου.

Η Γιουβέντους δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα κόντρα στην Τζένοα, “καθαρίζοντας” την υπόθεση νίκη από πολύ νωρίς.

Πριν συμπληρωθεί το πρώτο 20λεπτο, η Μεγάλη Κυρία βρέθηκε μπροστά στο σκορ με δύο γκολ, με τον Μπρέμερ να κάνει το 1-0 στο 4′ και τον ΜακΚένι να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του στο 17′.

Η Τζένοα έχασε τεράστια ευκαιρία στο 75′ να μπει και πάλι στη διεκδίκηση έστω της ισοπαλίας, χάνοντας πέναλτι με τον Μαρτίν, με το τελικό 2-0 να μένει μέχρι το τέλος και τη Γιουβέντους να πανηγυρίζει τη δεύτερη σερί νίκη της στη Serie A.

Η βαθμολογία (σε 31 αγώνες)

Ίντερ 72

Μίλαν 63 -30αγ.

Νάπολι 62 -30αγ.

Κόμο 58

Γιουβέντους 57

Ρόμα 54

Αταλάντα 53

Μπολόνια 45

Λάτσιο 44

Σασουόλο 42

Ουντινέζε 40

Τορίνο 36

Πάρμα 35

Τζένοα 33

Φιορεντίνα 32

Κάλιαρι 30

Κρεμονέζε 27

Λέτσε 27

Βερόνα 18

Πίζα 18