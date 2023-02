Ο Καϊρί Ίρβινγκ έχει βάλει ξανά… βόμβα στους Μπρούκλιν Νετς και οι οπαδοί της ομάδας της Νέας Υόρκης, δεν έκρυψαν τον εκνευρισμό τους εναντίον του.

Έχοντας προκαλέσει με τη συμπεριφορά του “άπειρες” φορές την τελευταία τριετία, ο Καϊρί Ίρβινγκ έβαλε πάλι “φωτιά” στην ομάδα, ζητώντας από τους ιδιοκτήτες των Μπρούκλιν Νετς να τον κάνουν ανταλλαγή σε άλλη ομάδα του NBA, μέσα στις επόμενες ημέρες.

Για το λόγο αυτό, έμεινε εκτός ομάδας στο τελευταίο παιχνίδι των Νετς, αλλά όταν εμφανίστηκε το πρόσωπό του στη γιγαντοοθόνη, οι οπαδοί των Νεοϋορκέζων βρήκαν την ευκαιρία να τον γιουχάρουν στο γήπεδο.

Fans boo at Kyrie graphic when shown on the jumbotron at Barclays Center 👀



(via @SNYNets)pic.twitter.com/Zk0fZrrz1C