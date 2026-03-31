Γιοβάνοβιτς: «Με ικανοποίησε η συμπεριφορά των παικτών, δεν ήταν καλές οι επιλογές μας στην τελική πάσα»

Η Εθνική ποδοσφαίρου έμεινε ισόπαλη χωρίς σκορ στο φιλικό με την Ουγγαρία και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις του εξέφρασε την ικανοποίησή του για την συμπεριφορά των παικτών της «γαλανόλευκης».

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις που έκανε στη NOVA στάθηκε στην αδυναμία της Εθνικής ποδοσφαίρου στην τελική προσπάθεια στο παιχνίδι κόντρα στην Ουγγαρία, αλλά και στην προετοιμασία για τα παιχνίδια του Nations League τον Σεπτέμβρη.

Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

«Δεν είναι θέμα βελτίωσης. Και στο προηγούμενο παιχνίδι κάναμε καλή προσπάθεια αλλά ήταν άλλος ο αντίπαλος. Κάναμε αρκετές αλλαγές σήμερα και σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι χωρίς πολλές φάσεις, αλλά με αρκετές μονομαχίες και τρεξίματα δείξαμε σοβαρότητα, ιδίως στην ανασταλτική λειτουργία. Στο πρώτο μέρος καταφέραμε με τον ποδοσφαιρικά τρίτο παίκτη να αναπτύξουμε επιθέσεις.

Οι επιλογές μας στην τελική πάσα δεν ήταν καλές. Υπήρχαν πολλές που το παιχνίδι ήταν πολύ πιο ανοικτό σε σχέση με το δεύτερο μέρος. Η συμπεριφορά της ομάδας μου με ικανοποίησε».

Για το ότι εξηγούσε στους παίκτες το λάθος στην τελική πάσα, αλλά και τις στατικές φάσεις: «Είναι κάτι που χρήζει περισσότερης δουλειάς από εμάς, να δώσουμε λίγες περισσότερες επιλογές. Επειδή δουλεύουμε όλοι μας το ίδιοι και οι παίκτες κατανοούν τις καταστάσεις στο γήπεδο, κατανοούν τι μπορεί να κάνει καλύτερα ο παίκτης που είναι μέσα, σαν μάθημα.

Θα μπορούσαμε με γρήγορη εναλλαγή της μπάλας να βρεθούμε σε πλεονεκτική θέση και με καλύτερη τελική πάσα να γίνουμε πιο απειλητικοί».

Για το ότι πρέπει να περιμένει άλλους τρεις μήνες για να δώσει νέα φιλικά: «Έχουμε άλλα δύο φιλικά παιχνίδια χρήσιμα για εμάς. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και άλλη επιλογή ως προς τον τρόπο παιχνιδιού. Θα περιμένω να είναι υγιείς οι παίκτες. Τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου θα είναι στο πιο υψηλό επίπεδο. Πρωτίστως θέλουμε να είναι υγιείς και να είναι πιο έτοιμοι για τα ματς του Σεπτεμβρίου».

Για την παρουσία των Ούγγρων στο γήπεδο παρά τον αποκλεισμό: »Είναι μια χώρα και μια πόλη σε ένα πανέμορφο στάδιο που έχουν οργανωμένους οπαδούς και παραδοσιακά γεμίζουν το γήπεδο. Περιμένουμε αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα και με 60.000 θεατές δεν μπορείς να παίξεις φιλικό. Αγωνιστικά είχε πολύ καλό ρυθμό και αγωνιστικές μονομαχίες λόγω της μεγάλης παρουσίας του κόσμου».