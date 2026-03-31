Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0: Η βελτιωμένη Εθνική ποδοσφαίρου έμεινε ισόπαλη χωρίς σκορ στη Βουδαπέστη

Η Εθνική ποδοσφαίρου έμεινει ισόπαλη 0-0 στο φιλικό παιχνίδι με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη και είχε μία καλή στιγμή με τον Παυλίδη για να πάρει τη νίκη γοήτρου, όμως ο Έλληνας επιθετικός σημάδεψε το δοκάρι από δύσκολη θέση.

Η εικόνα της Εθνικής ποδοσφαίρου ήταν καλύτερη σε σχέση με το παιχνίδι με την Παραγουάη, όμως και πάλι δε βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα, παρότι είχε κάποιες καλές στιγμές με Παυλίδη, Κουρμπέλη και Τσιμίκα.

Οι γηπεδούχοι είχαν και αυτοί κάποιες καλές ευκαιρίες στο φιλικό δοκιμών των δύο ομάδων, όμως ο Τζολάκης σε δύο περιπτώσεις έδειξε την ποιότητά του, όπως και ο Κουλιεράκης, που έβαλε τρομερά το κορμί του στο πρώτο μέρος σε ένα σουτ του Ρέντζιτς.

Ντεμπούτο με την Εθνική Ελλάδας έκανε ο Τσιφτσής, που πήρε τη θέση του Τζολάκη στο 78′ και δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Το παιχνίδι

Η Ουγγαρία είχε την πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι με τον Σάλαι στο 7′ να βγαίνει τετ α τετ απέναντι από τον Τζολάκη και τον Έλληνα τερματοφύλακα να απλώνει άψογα το κορμί του για να κρατήσει ανέπαφη την εστία του.

Η Εθνική ποδοσφαίρου απάντησε άμεσα, καθώς στο 10′ μετά από εκτέλεση κόρνερ βρέθηκε μόνος στο δεύτερο δοκάρι εκμεταλλευόμενος την κεφαλιά του Κουλιεράκη, όμως νικήθηκε από τον Τοθ, που απομάκρυνε αποτελεσματικά.

Ο Κουλιεράκης στο 16′ έσωσε την Ελλάδα, καθώς οι Ούγγροι αναπτύχθηκαν πολύ ωραία και ο Κέρκεζ έκανε καταπληκτική παράλληλη πάσα στον Ρέντζιτς, ο οποίος σούταρε με δύναμη και ο Έλληνας αμυντικός έδιωξε την μπάλα με το κορμί του.

Ο Τσιμίκας στο 38′ πήρε την μπάλα από τον Τριάντη μέσα στην μεγάλη περιοχή από πλάγια θέση και δοκίμασε με δυνατό σουτ να νικήσει τον τερματοφύλακα της Ουγγαρίας, όμως αυτός αντέδρασε και πάλι σωστά για να στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια χωρίς σκορ.

Ο Σομποζλάι λίγο έλειψε να πετύχει ένα απίθανο γκολ στο 52′, αφού πέρασε σχεδόν όλους τους μέσους και τους αμυντικούς της Ελλάδας, όμως στο τέλος νικήθηκε από τον Τζολάκη, που τέντωσε σωστά τα πόδια του.

Η Εθνική ποδοσφαίρου έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της στο παιχνίδι στο 62′, όταν ο Παυλίδης πέρασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και πλάσαρε από πολύ πλάγια θέση, με την μπάλα να βρίσκει στο κάθετο δοκάρι, μετά και από παρέμβαση του Τοθ.

Στο τελευταίο μισάωρο του αγώνα η Ελλάδα είχε τον έλεγχο, αλλά δεν απείλησε την Ουγγαρία. Ο Γιοβάνοβιτς δοκίμασε και τριάδα στην άμυνα με Κουλιεράκη, Ρέτσο και Ρότα, η οποία δεν πήγε άσχημα. Το παιχνίδι έμεινε χωρίς γκολ μέχρι το φινάλε και οι δύο ομάδες έβγαλαν αρκετά συμπεράσματα από ένα δυνατό φιλικό.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Μπ. Τοτ, Ορμπάν, Νταρντάι, Μπόλα (46′ Όσβαθ), Κέρκεζ, Σάφερ, Βιτάλις (67′ Σουτς), Ρέντζιτς (46′ Λούκακτς), Α. Τοτ (46′ Μπαρανί, 77′ Σεν), Σόμποσλαϊ, Σάλαϊ.

ΕΛΛΑΔΑ: Τζολάκης (77′ Τσιφτσής), Κουλιεράκης, Ρέτσος, Τσιμίκας, Βαγιαννίδης, Τριάντης, Κουρμπέλης (77′ Μουζακίτης), Μπακασέτας (68′ Τεττέη), Τζόλης, Μασούρας (77′ Ρότα), Παυλίδης.