Γιοβάνοβιτς μετά το 5-1 της Εθνικής: «Ήμασταν καταιγιστικοί – Θέλουμε να παίζουμε με αυτοπεποίθηση»

Και πως θα γινόταν να μην είναι χαρούμενος μετά από εμφάνιση. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εμφανίστηκε ικανοποιημένος με την επιβλητική νίκη της Εθνικής ποδοσφαίρου (5-1) απέναντι στη Λευκορωσία, αναφέροντας ότι η ομάδα του έχει υψηλό επίπεδο.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανέφερε ότι θέλει να βλέπει τους παίκτες της Εθνικής ποδοσφαίρου να παίζουν με αυτοπεποίθηση και διάθεση και τόνισε ότι μόνο με αυτό τον τόπο, η ομάδα θα βελτιώνεται.

Μιλώντας στον Alpha ο ομοσπονδιακός τεχνικός ανέφερε συγκεκριμένα:

«Εξελίχθηκε ιδανικά το ματς για εμάς. Προηγηθήκαμε και είχαμε όλο το γήπεδο στην διάθεση μας. Ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα στα προκριματικά. Είμαστε μια ομάδα που θέλει να έχει τον ρυθμό του αγώνα, να έχουμε καλές συνεργασίες και προσπάθειες.

Είμαι χαρούμενος που είχαμε πολλές τελικές προσπάθειες. Ήμασταν καταιγιστικοί. Κατά αρχήν πρέπει να πω ότι η Δανία είναι μια τοπ ομάδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έχει υψηλό επίπεδο σαν ομάδα, αντιμετωπίζει όλα τα παιχνίδια με μεγάλη σοβαρότητα. Θα είναι ένα παιχνίδι μεγάλης δυσκολίας από όλες τις απόψεις. Πρέπει να παίζουμε για να κερδίζουμε. Ο Σεπτέμβρης είναι δύσκολος μήνας όσον αφορά την ετοιμότητα των παικτών.

Είμαστε μια ομάδα που δεν είμαστε μεγάλο γκρουπ, είμαστε όμως σε πολλά παιχνίδια μαζί. Θέλουμε να παίζουμε με αυτοπεποίθηση και διάθεση. Έχουμε δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες και όλα αυτά πιέζουν την ομάδα. Είναι ο τρόπος που μέσα από αυτόν βελτιωνόμαστε».