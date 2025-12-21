Αθλητικά

Γίρι Παβλένκα: Η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ

Ο Παβλένκα στο ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 του Παναθηναϊκού στην Τούμπα για τη 15η αγωνιστική της Super League, με μία “εκκωφαντική” εμφάνιση, που “χάλασε” μόνο ο τραυματισμός του Γίρι Παβλένκα για τους Θεσσαλονικείς.

Ένα σκληρό χτύπημα του Κάρολ Σφιντέρσκι σε προβολή, οδήγησε στον τραυματισμό του Γίρι Παβλένκα και στην αναγκαστική αλλαγή του στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, με τον Τσέχο τερματοφύλακα να έχει διπλό πρόβλημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο Παβλένκα δεν έχει κάτι σοβαρό στο θώρακα, όπου τον βρήκε ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, αλλά κατά τη σύγκρουση χτύπησε στο γόνατο και υπάρχει ζημιά, που υπολογίζεται να τον κρατήσει για περίπου ένα μήνα εκτός δράσης.

Αν επιβεβαιωθεί το εν λόγω σενάριο, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ δεν θα είναι διαθέσιμος για τα πρώτα παιχνίδια της νέας χρονιάς, μεταξύ των οποίων και οι αναμετρήσεις με Μπέτις και Λιόν στο Europa League.

