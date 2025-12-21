Ο Παβλένκα αποχώρησε με φορείο από το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός μετά από σύγκρουση με τον Σφιντέρσκι

Μια «σκληρή» σύγκρουση είχαν Παβλένκα και Σφιντέρσκι στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου του ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, για τη 15η αγωνιστική της Super League.

Μετά από κάθετη του Καλάμπρια στο 47’, ο Σφιντέρσκι έτρεξε να προλάβει την μπάλα και -βλέποντας τον Παβλένκα να έχει κάνει την έξοδο- έπεσε για να κάνει προβολή.

Στην προσπάθειά του να φτάσει στην μπάλα χτύπησε στο στήθος τον εξερχόμενο Παβλένκα, με τον Τσέχο πορτιέρε να πονάει πολύ, να γίνεται αναγκαστική αλλαγή και να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας, πάνω σε φορείο.

Ο Σφιντέρσκι ζήτησε συγγνώμη για το μαρκάρισμά του, με τον κόσμο στην Τούμπα να αποδοκιμάζει τον άλλοτε επιθετικό του “δικεφάλου”.