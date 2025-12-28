Γκαμπόν – Μοζαμβίκη 2-3: Πήρε τη νίκη και έμεινε «ζωντανή» για τα νοκ-άουτ στο Copa Africa

Σπουδαία νίκη πανηγύρισε η Μοζαμβίκη σε βάρος της Γκαμπόν (3-2), για τη 2η αγωνιστική του 6ου ομίλου του Copa Africa που διεξάγεται στο Μαρόκο.

Η Μοζαμβίκη απέκτησε προβάδισμα δύο τερμάτων στο πρώτο μέρος, με τους Μπανγκάλ (37΄) και Κατάμο (42΄) -από το σημείο του πέναλτι- να σκοράρουν. Η Γκαμπόν έβγαλε αντίδραση πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου με τον συνήθη… ύποπτο, Πιερ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων μείωσε σε 1-2.

Ο Καλίλα στο 52΄ έδωσε ξανά “αέρα” δύο γκολ στους νικητές. Το μόνο που κατάφερε η Γκαμπόν ήταν να μειώσει σε 3-2 με τον Μουκέτου-Μουσούντα στο 76′.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα η Μοζαμβίκη εκμεταλλευόμενη τους πολλούς κενούς χώρους που βρήκε, έφτασε και σε τέταρτο γκολ με τον Καταμό, όμως αυτό ακυρώθηκε για οφσάιντ, με το 2-3 να μένει μέχρι τέλους.

Η Μοζαμβίκη πανηγύρισε έτσι τους πρώτους της βαθμούς στο Copa Africa, αφήνοντας την Γκαμπόν στο μηδέν και στην ουσία αποκλεισμένη. Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, καθώς και οι τέσσερις καλύτερες τρίτες ομάδες στους συνολικά έξι ομίλους, προκρίνονται στη φάση των “16”.