Ο Γκάρεθ Μπέιλ ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του μόλις στα 33 του χρόνια και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο κλείνει τη… χρυσή βίβλο του για έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Ίσως ο πιο επιτυχημένος Βρετανός στην ιστορία του αθλήματος, καθώς με βάση τους τίτλους του και τα γκολ του στο πιο υψηλό επίπεδο, ο Γκάρεθ Μπέιλ μοιάζει αξεπέραστος. Θρύλος της Τότεναμ και της Ρεάλ Μαδρίτης, με πάνω από 200 γκολ, πέντε κατακτήσεις Champions League και μία “μυθική” παρουσία στην Εθνική Ουαλίας, της οποίας υπήρξε αρχηγός για πάνω από μία δεκαετία.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Σαουθάμπτον και έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα τον Απρίλιο του 2006, μόλις σε ηλικία 16 ετών και 275 ημερών, ως ο δεύτερος πιο νέος στην ιστορία της ομάδας (πίσω από τον Θίο Γουόλκοτ).

Ένα χρόνο αργότερα “μετακόμισε” στην Τότεναμ, όπως ξεχώρισε αμέσως και αναδείχθηκε δύο συνεχόμενες χρονιές καλύτερος νέος παίκτης της Premier League, πριν αρχίσει να μετατρέπεται στον κορυφαίο παίκτη του πρωταθλήματος. Τη σεζόν 2012-13 “σάρωσε” τα πάντα στο… διάβα του, ως αριστερός μπακ-χαφ-εξτρέμ και με 21 γκολ και 9 ασίστ σε 33 αγώνες πρωταθλήματος, πήρε το σχετικό βραβείο της Premier League “σπίτι” του, αλλά και τη μετεγγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Μαδριλένοι “έσπασαν” τα ταμεία τους και προσέφεραν το ποσό ρεκόρ τότε, των 100 εκατομμύριων ευρώ στην Τότεναμ, για να αποκτήσουν τον Μπέιλ των 72 γκολ και 60 ασίστ με τα “σπιρούνια”. Στη Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα τραυματισμού, αλλά όταν βρισκόταν στο “χορτάρι” δεν σταματούσε να επιβεβαιώνει την ποιότητά του και να γράφει ιστορία.

Ο απολογισμός είναι πραγματικά εκπληκτικός: 106 γκολ και 67 ασίστ σε 258 αγώνες, με τρία πρωταθλήματα Ισπανίας, ένα Copa Del Rey και κυρίως 5 κατακτήσεις Champions League. Ήταν μάλιστα ο ίδιος ο Μπέιλ αυτός που έκρινε δύο από αυτές, σκοράροντας στον τελικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και σε αυτό με τη Λίβερπουλ, όπου πέτυχε και ένα από τα πιο όμορφα γκολ όλων των εποχών.

Κάπου εκεί όμως φαίνεται ότι… χόρτασε και στη συνέχεια κατηγορήθηκε για αδιαφορία, με τα ισπανικά ΜΜΕ να τον φωτογραφίζουν να παίζει γκολφ, την ώρα που η Ρεάλ Μαδρίτης έδινε αγώνες, στους οποίους ο ίδιος δεν μπορούσε να συμμετάσχει.

Time to go professional with golf now for Gareth Bale?#CitiSports pic.twitter.com/DcIOeHL8k9