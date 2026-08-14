Ο Τζεφ Μπέζος απέκτησε μετοχές της Λίβερπουλ

Σημαντική ενίσχυση για τη Λίβερπουλ, με την είσοδο κοινοπραξίας με τη συμμετοχή του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, στην ιδιοκτησία του συλλόγου, με ένα μειοψηφικό ποσοστό.

Τη συμφωνία για την πώληση μέρος των μετοχών της Λίβερπουλ στον Τζεφ Μπέζος και την κοινοπραξία του, επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του Fenway Sports Group (FSG), Μάικ Γκόρντον, κάνοντας λόγο για μία μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του.

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Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Athletic, ο Γκόρντον υποστήριξε σχετικά τα εξής: “Η Λίβερπουλ ανέκαθεν χτιζόταν με τη σκέψη πέρα ​​από μια σεζόν και τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του συλλόγου. Αυτή η προσέγγιση συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον αξιοσέβαστων επενδυτών και επιχειρηματικών ηγετών σε όλο τον κόσμο.

Καθώς εξετάζαμε αυτήν την ευκαιρία, κατέστη σαφές ότι ο Άμιτ Μπάτια και η κοινοπραξία (σ.σ. στην οποία συμμετέχει και ο Μπέζος) μοιράζονταν τη μακροπρόθεσμη φιλοσοφία και την εκτίμησή μας για αυτό που κάνει τη Λίβερπουλ ξεχωριστή. Η εμπειρία και η προοπτική τους θα συμπληρώσουν τα ισχυρά θεμέλια που έχουν ήδη τεθεί και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε”.