Η Άννα Ντουντουνάκη έχασε οριακά το μετάλλιο στα 100 μέτρα πεταλούδα

Παρότι “πάλεψε” μέχρι τέλους για ένα μετάλλιο, η Άννα Ντουντουνάκη κατέληξε στην 4η θέση των 100 μέτρων πεταλούδα, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού.

Με χρόνο 57.10, η Άννα Ντουντουνάκη δεν κατάφερε να ανέβει για μία ακόμη φορά στο βάθρο των 100 μέτρων πεταλούδα, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού, με την Ντάρια Κλεπίκοβα από τη Ρωσία να παίρνει την τρίτη θέση με 56.76.

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Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έψαχνε το τρίτο μετάλλιό της σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά κατέλαβε τελικά την 4η θέση, χάνοντας οριακά ένα ακόμη βάθρο, στην τεράστια καριέρα της.

Την ίδια ώρα, η Γεωργία Δαμασιώτη έμεινε στην 8η θέση, με επίδοση 57.72, ενώ το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Βελγίδα Ρος Βανoτερντάικ (56.08), με δεύτερη την Αντζελίνα Κέλερ από τη Γερμανία (56.39).