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Αθλητικά

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραμένει στον Ολυμπιακό

Ψήφο εμπιστοσύνης πήρε ο προπονητής του Ολυμπιακού μετά τη συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ / EUROKINISSI
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Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να διατηρήσει στη θέση του προπονητή τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά και τη συνάντηση του Ισπανού τεχνικού με τον ιδιοκτήτη της “ερυθρόλευκης” ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Ναϊμέγκεν στα προκριματικά του Champions League, ο Βαγγέλης Μαρινάκης συναντήθηκε με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την επόμενη… ημέρα της ομάδας, διατηρώντας κοινή “γραμμή” για τη συνέχεια της σεζόν.

Οι δύο άνδρες συμφώνησαν για τις επόμενες κινήσεις της ομάδας του Πειραιά και ο Ισπανός προπονητής θα συνεχίσει να καθοδηγεί τον Ολυμπιακό, τον οποίο έχει οδηγήσει μέχρι την κορυφή της Ευρώπης, με την κατάκτηση του Conference League.

Μετά από μία σεζόν χωρίς τίτλους, ο αποκλεισμός στο Champions League, έβαλε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο “στόχαστρο”, αλλά ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποφάσισε να τον διατηρήσει στη θέση του και να τον ενισχύσει στην προσπάθεια της επιστροφής στην πρώτη θέση της Super League, αλλά και της κατάκτησης του Europa League.

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