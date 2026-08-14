Στέφανος Τσιτσιπάς – Βαλεντέν Ροαγέ 2-0: «Ίδρωσε» αλλά προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του Σινσινάτι ο Έλληνας τενίστας

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε περισσότερο του αναμενομένου κόντρα στον Βαλεντέν Ροαγέ στον πρώτο γύρο του τουρνουά του Σινσινάτι, αλλά κατάφερε τελικά να πάρει τη νίκη με 2-0 [7-6(6), 7-5].

Παρότι βρήκε και στα δύο σετ πρώτος ένα μπρέικ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να “τελειώσει” τον αντίπαλό του και χρειάστηκε να επικρατήσει σε… θρίλερ του Βαλεντέν Ροαγέ, για να πάρει την πρόκριση για τον επόμενο γύρο του Σινσινάτι.

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Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας “λύγισε” τον Γάλλο αντίπαλό του (Νο78 στον κόσμο) στο τάι μπρέικ του πρώτου σετ, ενώ στη συνέχεια σέρβιρε για να κλείσει το ματς, αλλά δέχθηκε μπρέικ και χρειάστηκε ένα δεύτερο δικό του στο φινάλε, για να φθάσει στο νικηφόρο αποτέλεσμα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει όμως πια δύσκολο έργο μπροστά του, αφού επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση τον τελευταίο καιρό και έχει ανέβει στην 4η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.