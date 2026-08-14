Ο Ολυμπιακός στηρίζει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με ριζικές αλλαγές και νέες μετεγγραφές – «Στο τέλος κερδίζει πάντα ο Πειραιάς»

Ο Ολυμπιακός θα συνεχίζει με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη θέση του προπονητή και ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι αποφασισμένος να στηρίξει τον Ισπανό τεχνικό που οδήγησε τους Πειραιώτες μέχρι την κατάκτηση του Conference League.

Μετά τη συνάντηση που είχαν οι δυο τους, Βαγγέλης Μαρινάκης και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμφώνησαν για μία σειρά από αλλαγές που θα οδηγήσουν τον Ολυμπιακό στην επιστροφή του στους τίτλους.

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Ο “ισχυρός άνδρας” της ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε ήδη ξεκινήσει μία ριζική αναδιάρθρωση της ομάδας, με νέο υπερ-τεχνικό διευθυντή τον Ζοφρέ Μονκαντά, καθώς θεωρήθηκε ότι οι μεγάλες επενδύσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση του ρόστερ της ομάδας, δεν φάνηκαν στον αγωνιστικό χώρο, κυρίως λόγω κάποιων αστοχιών στις επιλογές.

Ως εκ τούτου, το νέο επιτελείο της ΠΑΕ Ολυμπιακός θα αναλάβει την καλύτερη ανασυγκρότηση της ομάδας και σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό μέρος, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να ανάβει το “πράσινο φως” για να ικανοποιηθούν όλες οι επιθυμίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τους Πειραιώτες, το επόμενο διάστημα θα αποκτηθούν ποδοσφαιριστές που θα κάνουν τη διαφορά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και μία πορεία προς τον τελικό του Europa League.



Το μήνυμα που προέκυψε από τη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη και με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν έτσι ότι “συνεχίζουμε μαζί για να κατακτήσουμε τα πάντα”.

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Με τον Ισπανό τεχνικό στη θέση του προπονητή, ο Ολυμπιακός έζησε το όνειρο της κατάκτησης του Conference League, έκανε το τρεμπλ στη χρονιά των 100 χρόνων από την ίδρυσή του (Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Σούπερ Καπ) και βρέθηκε στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, φθάνοντας πέρυσι, μέχρι και τους 24 του Champions League.

Ως εκ τούτου, όλοι όσοι συμμετείχαν στη συνάντηση για το μέλλον της ομάδας έδειξαν την πίστη τους ότι ο Ολυμπιακός μπορεί με αυτή τη “σύνθεση”, να πετύχει όλους τους στόχους του, τη νέα σεζόν. “Σε λίγο θα το πιστέψουν περισσότεροι και στο τέλος θα το πιστέψουν όλοι. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και στο τέλος κερδίζει πάντα ο Πειραιάς”, ανέφεραν από τον Ολυμπιακό.