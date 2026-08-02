Κωπηλασία: Η Γαβριέλα Λιόλιου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο μονό σκιφ του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η Γαβριέλα Λιόλιου έφερε ακόμα ένα μετάλλιο στην Ελλάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας που γίνεται στο Βαρέζε, καθώς τερμάτισε τρίτη στον τελικό του μονού σκιφ ελαφρών βαρών.

Το χάλκινο μετάλλιο είναι το δεύτερο που κερδίζει η Ελληνίδα αθλήτρια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας, καθώς έχει στο παλμαρέ της και τη δεύτερη θέση στο διπλό σκιφ μαζί με την Λίλα Μουρατίδου.

Η Ελληνίδα κωπηλάτρια στα τελευταία μέτρα του αγώνα έδωσε μάχη με την Κέτλερ για τη δεύτερη θέση, όμως η Ολλανδέζα είχε περισσότερες δυνάμεις και πήρε το ασημένιο μετάλλιο. Πρώτη ολοκλήρωσε την προσπάθειά της η ανεξάρτητη αθλήτρια, Μαρία Ζόβνερ με χρόνο 7:30:47.