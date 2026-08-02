Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζει πρόταση για τον Ντάνιελ Μπραγκάνσα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Οι Πειραιώτες είναι αποφασισμένοι να ντύσουν στα ερυθρόλευκα τον 27χρονο μέσο
Ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα
Ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας/ (AP Photo/Armando Franca)
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Ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση του άξονά του και οι ερυθρόλευκοι ετοιμάζουν πρόταση για τον Πορτογάλο.

Ο 27χρονος Πορτογάλος μέσος δε βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη νέα σεζόν και αυτό δίνει την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να διαπραγματευτεί τη μεταγραφή του παίκτη, σύμφωνα με την A Bola.

Ο Μπραγκάνσα έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων την τελευταία περίοδο, σύμφωνα με τους Πορτογάλους, όμως ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει τον πρώτο λόγο για την απόκτησή του.

Η διοίκηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας δε θέλει να χάσει τον παίκτη χωρίς χρήματα, καθώς μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.

Ο Μπραγκάνσα σε 161 συμμετοχές με την Σπόρτινγκ έχει 17 γκολ και 15 ασίστ.

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