Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Πράσινη απόβαση στη Σόφια με τουλάχιστον 1.600 οπαδούς για τα προκριματικά του Conference League

Οι πράσινοι θα κοντραριστούν με την ΤΣΣΚΑ 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στο ματς με την Πάκσι/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός μετά την επεισοδιακή πρόκριση κόντρα στην Πάκσι θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και οι πράσινοι οπαδοί ετοιμάζουν δυναμική παρουσία στο δεύτερο ματς τους ζευγαριού.

Το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τα προκριματικά του Conference League θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ (05/08/26, 21:30), ενώ η ρεβάνς θα γίνει στις 11 Αυγούστου στο «Βασίλ Λέφσκι» της Σόφιας.

Το «τριφύλλι» έχει εξασφαλίσει ήδη 1.600 εισιτήρια για τους οπαδούς του και είναι πολύ πιθανό ο συγκεκριμένος αριθμός να αυξηθεί λόγω της αυξημένης ζήτησης.

Οι τιμές των εισιτηρίων υπολογίζεται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 20 και 25 ευρώ, ενώ η επίσημη ανακοίνωση για τον τρόπο διάθεσής τους αναμένεται αφού ολοκληρωθεί το πρώτο παιχνίδι του ζευγαριού.

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Αθλητικά
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