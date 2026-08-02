«Χρυσός» ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κωπηλασίας

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας, αφού τερμάτισε πρώτος στον τελικό του μονού σκιφ ελαφρών βαρών με χρόνο 6:50:92.

Σε όλη τη διάρκεια της κούρσας ο Πέτρος Γκαϊδατζής είχε ασφαλές προβάδισμα από τον Γερμανό αντίπαλό του και δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα μέχρι το φινάλε, μιας και μπήκε πολύ δυναμικά στην κούρσα που του χάρισε την πρώτη θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας.

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Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισίου κατέκτησε για πρώτη φορά την πρώτη θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και στα 26 του χρόνια δείχνει πως θα συνεχίσει να λάμπει με φόντο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες σε δύο χρόνια.

Ο Έλληνας κωπηλάτης πανηγύρισε με την ψυχή του την τεράστια επιτυχία του κατά τη διάρκεια της απονομής των μεταλλίων στους νικητές της κούρσας.