Χορός εκατομμυρίων για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές: Η μεταγραφή ρεκόρ του Τζόλη, η «χρυσή» ευκαιρία του Καρέτσα και ο «Ρωμαίος» Κουλιεράκης

Η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ είναι αναμφίβολα η μετακίνηση Έλληνα ποδοσφαιριστή που έχει ξεχωρίσει το φετινό καλοκαίρι μέχρι στιγμής, όμως δεν είναι η μόνη και αναμένονται ίσως και σπουδαιότερες.

Ο Χρήστος Τζόλης μετά από δύο μαγικές σεζόν στην Μπριζ ανάγκασε την Άρσεναλ να δώσει 40.000.000 ευρώ. Αυτόματα η πώληση του Έλληνα εξτρέμ έγινε η ακριβότερη στην ιστορία του βέλγικου ποδοσφαίρου, αλλά και η μεγαλύτερη Έλληνα ποδοσφαιριστή.

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Πέρα από τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ που μετακινήθηκε και ήδη έχει εντυπωσιάσει στους «κανονιέρηδες», σπουδαία μεταγραφή έχει κλείσει και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, που θα αγωνίζεται στην Ντόρτμουντ την επόμενη σεζόν, μιας και η γερμανική ομάδα ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Γκενκ, με τους Βέλγους να βάζουν 33.000.000 ευρώ στα ταμεία τους. Αυτή θα είναι η 4η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του βέλγικου πρωταθλήματος, με την ανακοίνωση να είναι το μόνο που απομένει.

Ο Καρέτσας με τη φανέλα της Γκενκ / AP

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι παίκτης της Ρόμα και επίσημα από το βράδυ του Σαββάτου (01/08/26) με το deal να αγγίζει τα 18.000.000 μαζί με τα μπόνους και να γίνεται ο 10ος Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα φορέσει τη φανέλα των «τζιαλορόσι».

Ακόμα μία μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή που αναμένεται να ανακοινωθεί στο προσεχές μέλλον είναι αυτή του Κωνσταντή Τζολάκη στη Χαλ, με τον Ολυμπιακό να αναμένεται να βάλει στα ταμεία ένα ποσό κοντά στα 15.000.000 ευρώ.

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Πέρα από τις μετακινήσεις ποδοσφαιριστών που έχουν ανακοινωθεί ή οριστικοποιηθεί υπάρχουν και ονόματα που παίζουν δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι και ίσως να προκύψει και νέα κίνηση ρεκόρ για την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, μετά από αυτή του Χρήστου Τζόλη. Οι Βαγγέλης Παυλίδης και Κωνσταντίνος Μαυροπάνος είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που ενδέχεται να ταράξουν ξανά τα νερά της αγοράς.

Οι Παυλίδης και Μαυροπάνος με την Εθνική Ελλάδας/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Χρήστος Τζόλης που έβγαλε μάτια και έγραψε ιστορία

Ο Τζόλης ξεκίνησε την καριέρα του από τον ΠΑΟΚ τη σεζόν 2019/20 και την επόμενη εδραιώθηκε στο ρόστερ του «δικεφάλου του Βορρά» για να αναγκάσει με τις εμφανίσεις του τη Νόριτς να δώσει 11.000.000 ευρώ για να τον κάνει δικό του.

Το ταξίδι του Έλληνα αριστερού εξτρέμ στην Αγγλία ήρθε νωρίς και δεν τον βρήκε έτοιμο και ούτε η Νόριτς ήταν ο κατάλληλος προορισμός γι’ αυτόν, όμως ο Τζόλης μετά από δανεισμούς σε Τβέντε και Φορτούνα Ντίσελντορφ πήρε μεταγραφή στην Μπρίζ έναντι 6.500.000 ευρώ.

Εκεί, έλαμψε για δύο σεζόν και κατάφερε σε 108 ματς να σκοράρει 43 φορές και να μοιράσει 45 ασίστ, επιδόσεις που οδήγησαν στην ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Ο Χρήστος Τζόλης στη φιέστα της Μπριζ/ gettyimages

Η Άρσεναλ έβγαλε από τα ταμεία της 40.000.000 ευρώ και τον έφερε στο Λονδίνο, μία σεζόν μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και με μοναδικό στόχο το back to back, αλλά και την κατάκτηση του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και η μοναδική ευκαιρία στην Ντόρτμουντ

Ο Καρέτσας δεν αποτελεί προϊόν του ελληνικού ποδοσφαίρου, όμως είναι Έλληνας και αγωνίζεται με την Εθνική μας ομάδα και στα 18 του χρόνια με τις εμφανίσεις του με την Γκενκ κατάφερε να πάρει μεταγραφή στην Ντόρτμουντ έναντι 33.000.000 ευρώ.

Η Ντόρτμουντ δεν κινείται ποτέ τυχαία στο μεταγραφικό χάρτη και η επικείμενη μετακίνηση του 18χρονου μεσοεπιθετικού στην Μπορούσια σημαίνει ότι ο σύλλογος βλέπει σε αυτόν την επόμενη μεγάλη πώληση μελλοντικά.

Ο Καρέτσας παρότι είναι γεννημένος το 2007 έχει προλάβει να παίξει σε 92 ματς της Γκενκ έχοντας βρει 6 φορές δίχτυα και έχοντας μοιράσει 23 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Έλληνας νεαρός ποδοσφαιριστής έχει μία «χρυσή» ευκαιρία να εκμεταλλευτεί το πλάνο της Ντόρτμουντ, το οποίο οδηγεί μελλοντικά στα μεγαλύτερα κλαμπ του πλανήτη με ποσά που αγγίζουν ή ξεπερνούν τα εννιαψήφια ποσά.

Η Μπαρτσελόνα γλυκοκοιτάζει τον Παυλίδη και ο Μαυροπάνος ψάχνεται να αποχωρήσει από τη Γουέστ Χαμ

Ο Βαγγέλης Παυλίδης μετά από μία σπουδαία καριέρα στην Ολλανδία, κυρίως με τη φανέλα της Αλκμάαρ μετακινήθηκε στην Μπενφίκα το 2025 έναντι 18.000.000 ευρώ και από τότε δεν έχει σταματήσει να σκοράρει με τη φανέλα των «αετών».

Ο Έλληνας στράικερ έχει καταφέρει να σκοράρει 64 φορές σε 112 ματς με την Μπενφίκα, ενώ έχει μοιράσει 20 ασίστ και έχει κάνει την Μπαρτσελόνα να ψάχνει μία μεταγραφή αντικατάστασης του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, με την Μπενφίκα, όμως να μην συζητάει ποσά κάτω από τη ρήτρα των 100.000.000 ευρώ που του έχει τοποθετηθεί, νούμερο που δύσκολα θα δοθεί από τους Καταλανούς ή από κάποια άλλη ομάδα.

Ο Μαυροπάνος έχει συμβόλαιο με την Γουέστ Χαμ, όμως ο υποβιβασμός των Λονδρέζων είναι πιθανό να τον οδηγήσει εκτός ρόστερ. Η ομάδα θέλει να ελαφρύνει τις δαπάνες της και να βάλει λεφτά στα ταμεία της και ο Έλληνας αμυντικός, που έχει αξία 18.000.000 ευρώ μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι.

Ο Μαυροπάνος πανηγυρίζει το γκολ του/ Action Images via Reuters/Matthew Childs

Ο διεθνής στόπερ έχει χτίσει καλό όνομα σε Αγγλία και Γερμανία και είναι πολύ πιθανό να έρθουν σημαντικές προτάσεις που θα τον φέρουν στην πόρτα της εξόδου από τα «σφυριά».