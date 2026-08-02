Αθλητικά

Η ΑΕΚ τελειώνει την υπόθεση Βιτάλις και φουλάρει για Κόστιτς

Τρέχει με γοργούς ρυθμούς ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ
Ο Μίλαν Βιτάλις
Ο Μίλαν Βιτάλις με τη φανέλα της Ουγγαρίας/ EPA
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Μίλαν Βιτάλις είναι μία ανάσα μακριά από τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, με την Ένωση να δίνει 2.500.000 ευρώ στην ουγγρική ΕΤΟ για να τον κάνει δικό της.

Ο Ούγγρος μέσος αποτελεί προσωπική επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς και μπορεί να αγωνιστεί ως εσωτερικός μέσος, αλλά και ως αριστερός χαφ/εξτρέμ, δίνοντας πολλαπλές επιλογές στον προπονητή της ΑΕΚ.

Η υπόθεση του Φίλιπ Κόστιτς παραμένει ανοιχτή, με την περίπτωσή του να είναι αρκετά δύσκολη, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς η Ένωση συνεχίζει τις επαφές της γνωρίζοντας την ποιότητα του ποδοσφαιριστή, που έχει περάσει από τη Γιουβέντους.

O Σέρβος αριστερός φουλ μπακ έχει στα χέρια του πρόταση από την ΑΕΚ, ενώ είναι στόχος και της Αϊντχόφεν και θα κληθεί να πάρει την απόφασή του μέσα στις επόμενες μέρες.

Η ΑΕΚ θα δώσει το τελευταίο της φιλικό επί ολλανδικού εδάφους κόντρα στην Σιντ Τρούιντεν (02/08/26, 15:00) για να μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για το Super Cup με τον ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
180
159
156
89
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo