Γκλάντμπαχ – Μπάγερ Λεβερκούζεν 1-1: Απώλεια βαθμών για την αντίπαλο του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions League

Το πρώτο ματς του Ολυμπιακού με τις “ασπιρίνες” θα γίνει σε 11 ημέρες στο “Καραϊσκάκης”
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Teresa Kroeger

Δύο πολύτιμους βαθμούς άφησε στο “Μπορούσια Παρκ” η Μπάγερ Λεβερκούζεν. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions League αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Γκλάντμπαχ στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Ένδεκα ημέρες πριν την πρώτη μάχη με τον Ολυμπιακό, η Μπάγερ Λεβερκούζεν δεν κατάφερε να πάρει το “τρίποντο” στη Bundesliga κι έμεινε στο -3 από την τέταρτη θέση (Στουτγκάρδη), που δίνει το τελευταίο εισιτήριο για τη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν.

Τα “πουλάρια” άνοιξαν το σκορ με τον Ένγκελχαρντ στο 10ο λεπτό, αλλά οι φιλοξενούμενοι βρήκαν απάντηση στο 44′ με αυτογκόλ του Σάντερ.

Ο τεχνικός της γερμανικής ομάδας Κάσπερ Χιούλμαντ παρέταξε την ακόλουθη ενδεκάδα: Μπλάσβιχ, Ταπσόντα, Μπαντέ (46′ Πόκου), Κουλάνσα, Γκριμάλντο, Γκαρσία (88′ Αντριχ), Φερνάντες (65′ Παλάσιος), Αρτούρ, Χόφμαν (80′ Τεριέρ), Τίλμαν, Σικ (80′ Κοφάν)

Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τους Γερμανούς στο “Καραϊσκάκης” την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 22:00, ενώ η ρεβάνς θα γίνει την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στις 22:00 στην “BayArena” του Λεβερκούζεν.

Αποτελέσματα, σκόρερ και πρόγραμμα στην 21η αγωνιστική

Ουνιόν – Άιντραχτ 1-1

(87′ πεν. Κέρφελντ / 83′ Μπράουν)

Χαϊντενχάιμ – Αμβούργο 0-2

(45+3′ Κένιγκσντερφερ, 78′ Φιλίπ)

Βόλφσμπουργκ – Ντόρτμουντ 1-2

(52′ Κουλιεράκης / 38′ Μπραντ, 87′ Γκιρασί)

Ζανκτ Πάουλι – Στουτγκάρδη 2-1

(35′ Σάλιακας, 55′ πεν. Σινάνι / 90′ Λέβελινγκ)

Μάιντς – Άουγκσμπουργκ 2-0

(8′ πεν., 80′ πεν. Αμίρι)

Φράιμπουργκ – Βέρντερ 1-0

(13′ Μπέστε)

Γκλάντμπαχ – Λεβερκούζεν 1-1

(10′ Ένγκελχαρντ – 44′ αυτ. Σάντερ)

8/2 16:30 Κολωνία – Λειψία

8/2 18:30 Μπάγερν – Χόφενχαϊμ

