Γκόλεματς: «Ξέρουμε τα πάντα για τον Ολυμπιακό, έχουν το ίδιο σύστημα 5 χρόνια»

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Dubai BC εκτός έδρας (03/02/26, 18:00) και ο Γιούριτσα Γκόλεματς στις καθιερωμένες δηλώσεις που έκανε πριν από το παιχνίδι τόνισε ότι παρότι ξέρουν τα πάντα για τους Πειραιώτες θα είναι πολύ δύσκολη αναμέτρηση.

Ο Γκόλεματς χαρακτηριστικά είπε ότι ο Ολυμπιακός παίζει με τον ίδιο τρόπο τα τελευταία 4-5 χρόνια και είναι η καλύτερη ομάδα στη Euroleague από άποψη ρυθμού και λήψης αποφάσεων.

«Ξέρουμε τα πάντα για τον Ολυμπιακό. Έχουν το ίδιο σύστημα 4-5 χρόνια. Από άποψη ρυθμού, από άποψη αποφάσεων μέσα στο παιχνίδι… Σίγουρα η καλύτερη ομάδα σε αυτό. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να έχουμε ενέργεια για 40 λεπτά, για 24 δευτερόλεπτα σε κάθε κατοχή. Πρέπει η ομάδα να έχει υπομονή 40 λεπτά, σε όλες τις κατοχές.

Έχουν πάρα πολύ μεγάλη υπομονή στο παιχνίδι τους. Πιστεύεις ότι έχεις μαρκάρει τα πάντα, αλλά βρίσκουν πάντα μια λύση. Να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλο το ματς, θα είναι το κλειδί», είπε ο Γκόλεματς για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Dubai BC.