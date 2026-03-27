Γκόραν Ιβανίσεβιτς για Στέφανο Τσιτσιπά: «Επιβεβαιώθηκαν τελικά όσα είπα για τη φυσική κατάσταση και την ψυχική του ετοιμότητα»

Ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς δήλωσε δικαιωμένος για τη σκληρή κριτική που έκανε στον Στέφανο Τσιτσιπά, μετά από λίγες μόνο εβδομάδες στο πλευρό του κορυφαίου Έλληνα τενίστα, ως προπονητής του.

Έχοντας μεγάλη εμπειρία από τη συνεργασία του και με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς αποτέλεσε έναν από τους προπονητές που προσπάθησαν να “ανεβάσουν” τον Στέφανο Τσιτσιπά, αλλά οι “δρόμοι” τους χώρισαν γρήγορα, μετά τις δημόσιες δηλώσεις του για κακή φυσική και ψυχική κατάσταση.

Σε νέα συνέντευξή του έτσι, στο Sport Klub, ο Σέρβος προπονητής τόνισε ότι από τις πρώτες προπονήσεις του με το άλλοτε Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, είχε αντιληφθεί τα προβλήματά του.

Οι δηλώσεις του Ιβανίσεβιτς

«Εγώ το ήξερα μετά τη δεύτερη μέρα της προπόνησής μας. Όταν ήρθε στο Ζάγκρεμπ για να δοκιμάσει ρακέτες, ήξερα ότι δεν θα προχωρούσε. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας δεν είπα κάτι κακό. Όλα όσα είπα είναι αλήθεια και τελικά επιβεβαιώθηκαν. Του είπα ξεκάθαρα μετά το Wimbledon να κάνει ένα διάλειμμα τεσσάρων μηνών, γιατί δεν ήταν μόνο θέμα φυσικής κατάστασης, αλλά και ψυχικής ετοιμότητας».

Για την πρόσφατη συνάντησή του με τον Τσιτσιπά στη Ντόχα: «Εξακολουθεί να είναι ένας φανταστικός τενίστας, ήταν και παραμένει, αλλά αυτές είναι λεπτομέρειες. Στο σύγχρονο τένις δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος. Κι εγώ είχα τέτοια προβλήματα ως τενίστας, όταν έπεσα στο Νο128, είμαι το καλύτερο παράδειγμα. Αλλά όλα είναι καλά, συναντηθήκαμε τώρα στην Ντόχα και χαιρετηθήκαμε κανονικά. Όλο αυτό διογκώθηκε, είπε κι εκείνος κάποια πράγματα για τα οποία δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά όλα είναι εντάξει, προχωράμε».

Για την ήττα από τον Φις: «Δεν είδα το ματς, επειδή έπαιζαν στις 2 το πρωί. Κοίταξα το τηλέφωνό μου γύρω στις 3 και έμεινα πολύ έκπληκτος. Περίμενα να κερδίσει ο Φις επειδή παίζει καλά, αλλά 6-0, 6-1 στο σημερινό επίπεδο τένις… Ο ένας από τους δύο πρέπει να παίξει καταστροφικά ή ο άλλος απίστευτα, υποθέτω ότι ήταν συνδυασμός και των δύο. Το παίρνουμε αγώνα με τον αγώνα, το σημαντικό είναι να είναι υγιής και να τα πάει καλά».