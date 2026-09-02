Γκουστάβο Πουέρτα: «Ήρθα για να βοηθήσω τον Ολυμπιακό να κατακτήσει όσα θέλει»

Ο Γκουστάβο Πουέρτα είναι το τελευταίο -χρονικά- μετεγγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Οι Πειραιώτες… έσπασαν την μπάνκα, απέκτησαν τον 23χρονο Κολομβιανό χαφ και ολοκλήρωσαν την πιο ακριβή μετεγγραφή στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος.

Μιλώντας στην κάμερα του Ολυμπιακού, ο Γκουστάβο Πουέρτα σκιαγράφησε το προφίλ του, λέγοντας πως θα… δείξει τα δόντια του, ενώ υποστήριξε πως έχει νοοτροπία νικητή και δεν του αρέσει να χάνει.

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Ο Κολομβιανός τόνισε πως οι στόχοι του συμβαδίζουν με της ομάδας, καθώς θέλει να κατακτήσει τίτλους με τους Πειραιώτες, ενώ μίλησε για την αγάπη του κόσμου που έχει λάβει μέσα από τα social media και υποσχέθηκε να την ανταποδώσει.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Σας ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα. Για εμένα είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι σε έναν σύλλογο τόσο μεγάλο όσο ο Ολυμπιακός. Έναν σύλλογο με τεράστια ιστορία, γεμάτη τίτλους και με ποδοσφαιριστές με απίστευτη καριέρα που έχουν περάσει από εδώ. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.

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Ξέρω πως ο Ολυμπιακός κέρδισε το Conference League. Ήταν ένα μεγάλο κατόρθωμα για τον σύλλογο και ένα δείγμα της ποδοσφαιρικής του εξέλιξης. Όπως είπα, είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ και θέλω να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει περισσότερους τίτλους.

First words. First impressions. First moments in "red-and-white"! pic.twitter.com/Oq9AHo7BN0 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2026

Ναι πριν πάρω την απόφασή μου μίλησα με ανθρώπουςς στον κύκλο μου, αλλά και άλλους. Η αλήθεια είναι πως είναι απίστευτο το τι σημαίνει ο Ολυμπιακός για τους φιλάθλους του. Είναι σαν μέλος της οικογένειάς του.

Από την πλευρά μου εγώ θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για να είναι ικανοποιημένοι.

Είμαι ένας παίκτης με προσωπικότητα και χαρακτήρα, ο οποίος όπως λένε στη Λατινική Αμερική, δείχνει τα δόντια του. Έχω νοοτροπία νικητή και δεν μου αρέσει να χάνω. Ήρθα εδώ για να κερδίζω. Να βοηθώ την ομάδα να κερδίζει και να κατακτά όσα θέλει. Ελπίζω να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και να μπορέσω να κατακτήσω τίτλους που όλοι επιθυμούμε.

Αρχικά να ευχαριστήσω τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για την αγάπη που με έκαναν να νιώσω. Μου το έδειξαν στα social media. Ελπίζω να συνεχίζουν να με στηρίζουν. Θα δίνω τον καλύτερο εαυτό μου σε κάθε ματς για να τους ικανοποιώ».