Αθλητικά

Γκουστάβο Πουέρτα: «Ήρθα για να βοηθήσω τον Ολυμπιακό να κατακτήσει όσα θέλει»

“Είμαι ένας παίκτης με προσωπικότητα και χαρακτήρα, ο οποίος όπως λένε στη Λατινική Αμερική, δείχνει τα δόντια του” ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κολομβιανός
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Γκουστάβο Πουέρτα είναι το τελευταίο -χρονικά- μετεγγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Οι Πειραιώτες… έσπασαν την μπάνκα, απέκτησαν τον 23χρονο Κολομβιανό χαφ και ολοκλήρωσαν την πιο ακριβή μετεγγραφή στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος.

Μιλώντας στην κάμερα του Ολυμπιακού, ο Γκουστάβο Πουέρτα σκιαγράφησε το προφίλ του, λέγοντας πως θα… δείξει τα δόντια του, ενώ υποστήριξε πως έχει νοοτροπία νικητή και δεν του αρέσει να χάνει.

Ο Κολομβιανός τόνισε πως οι στόχοι του συμβαδίζουν με της ομάδας, καθώς θέλει να κατακτήσει τίτλους με τους Πειραιώτες, ενώ μίλησε για την αγάπη του κόσμου που έχει λάβει μέσα από τα social media και υποσχέθηκε να την ανταποδώσει.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Σας ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα. Για εμένα είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι σε έναν σύλλογο τόσο μεγάλο όσο ο Ολυμπιακός. Έναν σύλλογο με τεράστια ιστορία, γεμάτη τίτλους και με ποδοσφαιριστές με απίστευτη καριέρα που έχουν περάσει από εδώ. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.

Ξέρω πως ο Ολυμπιακός κέρδισε το Conference League. Ήταν ένα μεγάλο κατόρθωμα για τον σύλλογο και ένα δείγμα της ποδοσφαιρικής του εξέλιξης. Όπως είπα, είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ και θέλω να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει περισσότερους τίτλους.

Ναι πριν πάρω την απόφασή μου μίλησα με ανθρώπουςς στον κύκλο μου, αλλά και άλλους. Η αλήθεια είναι πως είναι απίστευτο το τι σημαίνει ο Ολυμπιακός για τους φιλάθλους του. Είναι σαν μέλος της οικογένειάς του.

Από την πλευρά μου εγώ θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για να είναι ικανοποιημένοι.

Είμαι ένας παίκτης με προσωπικότητα και χαρακτήρα, ο οποίος όπως λένε στη Λατινική Αμερική, δείχνει τα δόντια του. Έχω νοοτροπία νικητή και δεν μου αρέσει να χάνω. Ήρθα εδώ για να κερδίζω. Να βοηθώ την ομάδα να κερδίζει και να κατακτά όσα θέλει. Ελπίζω να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και να μπορέσω να κατακτήσω τίτλους που όλοι επιθυμούμε.

Αρχικά να ευχαριστήσω τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για την αγάπη που με έκαναν να νιώσω. Μου το έδειξαν στα social media. Ελπίζω να συνεχίζουν να με στηρίζουν. Θα δίνω τον καλύτερο εαυτό μου σε κάθε ματς για να τους ικανοποιώ».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
232
201
142
119
87
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo