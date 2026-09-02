Παναθηναϊκός: Ενδιαφέρον από ομάδα του MLS για τον Ανάς Ζαρουρί

Το μέλλον του Ανάς Ζαρουρί στον Παναθηναϊκό δείχνει αυτή τη στιγμή να είναι ανοικτό, αφού -σύμφωνα με πληροφορίες- ομάδα από το MLS έχει δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον για την απόκτηση του 25χρονου Μαροκινού εξτρέμ.

Οι εξελίξεις για την περίπτωση του Ανάς Ζαρουρί δεν αναμένεται να αργήσουν, αφού το μετεγγραφικό παράθυρο στις ΗΠΑ κλείνει τα ξημερώματα της Πέμπτης (03.09.2026, 04:59). Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να καταθέσει μέχρι τα ξημερώματα (00:59) και την ευρωπαϊκή του λίστα για τη League Phase του Conference League.

Ο Μαροκινός εξτρέμ ξεκίνησε βασικός στα πρώτα δύο ματς της σεζόν με την Πάκσι, στη συνέχεια ήρθε από τον πάγκο στο πρώτο ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948 και στο δεύτερο χρησιμοποιήθηκε βασικός, αλλά σε ρόλο δεξιού φουλ μπακ. Ακολούθως, έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας για τα ματς με την Χράντετς Κράλοβε και εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, γεγονότα που δείχνουν πως δεν είναι στις πρώτες επιλογές του Νίστρουπ.