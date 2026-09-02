Ο Ζοάο Μάριο επιστρέφει στην ΑΕΚ – Στην Αθήνα ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός

Ο παίκτης που έκρινε το περσινό κιτρινόμαυρο πρωτάθλημα επιστρέφει στην ΑΕΚ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζοάο Μάριο, προκειμένου να φορέσει και πάλι τη φανέλα της Ένωσης. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός εξασφάλισε την ελευθέρας του από την Μπεσίκτας, η οποία δεν τον υπολόγιζε και είχε αποφασίσει να τον αφήσει εκτός πλάνων.

Η αποχώρηση του Ντέρεκ Κουτέσα με προορισμό τη Σερβέτ, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της, δημιούργησε ένα κενό στη μεσοεπιθετική γραμμή της ΑΕΚ. Ο Ζοάο Μάριο αναμένεται να επιστρέψει στην Ένωση, έχοντας και πάλι συμπληρωματικό ρόλο στην ομάδα του Νίκολιτς.

Την περσινή σεζόν μέτρησε συνολικά 31 συμμετοχές με την κιτρινόμαυρη φανέλα σκοράροντας έξι γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ, ενώ σημείωσε και το γκολ που έκρινε στο πρωτάθλημα κόντρα στον Παναθηναϊκό, μέσα στην Allwyn Arena.