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Αθλητικά

Γκουστάβο Σα: «Περήφανος που θα φορέσω την ερυθρόλευκη φανέλα»

Έτοιμος να παλέψει αλλά και με μεγάλη φιλοδοξία ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Η μετεγγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού συνεχίζεται, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την απόκτηση του Γκουστάβο Σα, με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Σε ηλικία μόλις 21 ετών, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός κατάφερε να γίνει αρχηγός της Φαμαλικάο και διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του, σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες.

Λίγο μετά την ανακοίνωσή του στον Ολυμπιακό, ο Γκουστάβο Σα έκανε δηλώσεις στο επίσημο κανάλι των Πειραιωτών και τόνισε πως είναι περήφανος που θα αγωνίζεται με τους ερυθρόλευκους.

“Είμαι 21 ετών, αγωνίζομαι ως μέσος και ήρθα εδώ με μεγάλο πάθος και φιλοδοξία. Είμαι έτοιμος να παλέψω για τους στόχους μας και περήφανος που θα φορέσω την ερυθρόλευκη φανέλα. Είμαι ο Γκουστάβο Σα. Πάμε, Ολυμπιακέ!”, ανέφερε ο νεαρός Πορτογάλος ποδοσφαιριστής.

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