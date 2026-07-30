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Αθλητικά

Η Equipe έβαλε Ινφαντίνο και Τραμπ στο πρωτοσέλιδό της και τους έριξε «βροχή» από δολάρια

Το γαλλικό Μέσο σχολίασε με το δικό του μοναδικό τρόπο τις τελευταίες εξελίξεις στο ποδόσφαιρο
Ο Τραμπ και ο Ινφαντίνο
Ο Τραμπ και ο Ινφαντίνο / REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
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Το σχέδιο του Τζιάνι Ινφαντίνο και της FIFA, για ιδιωτική επένδυση στο Μουντιάλ και πώληση μετοχικού μεριδίου της διοργάνωσης σε fund, έχει φέρει οργή στο χώρο του ποδοσφαίρου, με την Equipe να κάνει ένα πανέξυπνο “σχόλιο”, μέσα από το πρωτοσέλιδό της.

Σύμφωνα με την πρόσφατη αποκάλυψη των Times, για την υλοποίηση του σχεδίου του Τζιάνι Ινφαντίνο έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επαφές με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ως βασικοί υποψήφιοι επενδυτές εμφανίζονται ο επιχειρηματίας Τζόσουα Κούσνερ, αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ, αλλά και η επενδυτική τράπεζα JPMorgan Chase.

Η UEFA ξεκαθάρισε πως η FIFA θα πρέπει να πάψει να σκέφτεται τρόπους με τους οποίους θα πλουτίσει σε βάρος του αθλήματος, την ώρα όμως που ο Τζιάνι Ινφαντίνο περιμένει απαντήσεις από τις ομοσπονδίες μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου για την έγκριση του πλάνου του «απειλώντας» με λιγότερα έσοδα σε περίπτωση απόρριψης.

Ο ισχυρός άνδρας της FIFA παραμένει έτσι στο επίκεντρο, μετά και την… υπερέκθεση που είχε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ του 2026, στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, βλέπει τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου αλλά και την συντριπτικής πλειοψηφίας των ΜΜΕ να εναντιώνονται στις σκέψεις του, με την Equipe να δημιουργεί ένα εκπληκτικό πρωτοσέλιδο.

“Πού θα σταματήσουν;” ήταν το μήνυμα της Equipe, βάζοντας μια φωτογραφία του Ινφαντίνο με τον Τραμπ, μαζί με το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και γύρω τους μια… βροχή εκατομμυρίων!

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