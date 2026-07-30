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Αθλητικά

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει γενέθλια και η ΠΑΕ Ολυμπιακός έστειλε τις ευχές της

“Χρόνια πολλά στον Πρόεδρο του Ολυμπιακού μας” αναφέρουν οι ερυθρόλευκοι
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, έχει σήμερα (30.07.2026) τα γενέθλια του και η “ερυθρόλευκη” ΠΑΕ, του ευχήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κλείνει τα 59 του χρόνια και η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευχήθηκε στον ισχυρό άνδρα της ομάδας, ο οποίος κατάφερε να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα, από τη στιγμή που την ανέλαβε και να βοηθήσει τον ερυθρόλευκο σύλλογο να κατακτήσει 162 τρόπαια σε 16 χρόνια.

“Χρόνια πολλά στον πρόεδρό μας” έγραψαν στην ανάρτησή τους οι Πειραιώτες.

Από αυτά τα 162 τρόπαια υπό την ηγεσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον ερυθρόλευκο σύλλογο, τα 19 ανήκουν στο ποδοσφαιρικό τμήμα (1 Conference League, 1 Youth League, 11 πρωταθλήματα, 5 κύπελλα, 1 Σούπερ καπ), ενώ οι υπόλοιποι 143 τίτλοι ανήκουν στον Ερασιτέχνη (με 11 ευρωπαϊκά τρόπαια).

Οι 19 τίτλοι στο ποδόσφαιρο και τα δύο ευρωπαϊκά

1 Conference League: 2024

11 Πρωταθλήματα: (2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2024-25).

5 Κύπελλα Ελλάδας: (2011–12, 2012–13, 2014–15, 2019–20, 2024-25).

1 Youth League: 2024

1 Ελληνικό Super Cup: 2025

Αθλητικά
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