Ο Γκουστάβο Σα στον Ολυμπιακό – Ανακοινώθηκε η σπουδαία μετεγγραφή από τους ερυθρόλευκους

Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Γκουστάβο Σα, με τους Πειραιώτες να βάζουν στη “μηχανή” τους έναν σπουδαίο παίκτη, που μπορεί να ανεβάσει την ομάδα σε ποιότητα. Οι “ερυθρόλευκοι” επισημοποίησαν την απόκτηση του 21χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, ο οποίος έρχεται με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Γκουστάβο Σα μπαίνει άμεσα στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, ώστε να φανεί ο βαθμός ετοιμότητάς του. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός βρίσκεται ήδη σε καλή κατάσταση καθώς συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία της Φαμαλικάο. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει προλάβει να καταγράψει περισσότερες από 100 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.

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Το ποσό της μετεγγραφής του Γκουστάβο Σα στη Νότιγχαμ Φόρεστ μπορεί να φτάσει με τα μπόνους τα 20.000.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση:

“Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 21 ετών Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, Γουστάβο Σα.

Γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2004, στην πόλη Póvoa de Varzim και προέρχεται από τη Famalicão, με την πρώτη ομάδα της οποίας έκανε 120 συμμετοχές, με απολογισμό 12 γκολ και 16 ασίστ.

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Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Porto, για να ενταχθεί σε αυτά της Famalicão το 2018.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πραγματοποίησε 34 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, με τέσσερα γκολ και δύο ασίστ, ενώ ήταν αρχηγός της ομάδας του.

Ο Gustavo Filipe Alves de Freitas Azevedo e Sá, όπως είναι το πλήρες του όνομα, είναι διεθνής με την U18, U19, U20 και U21 της εθνικής Πορτογαλίας.

Γκουστάβο, καλώς ήλθες στον Θρύλο!”