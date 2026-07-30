Παναθηναϊκός – Πάκσι: Ολοκληρώνει τη «δουλειά» μέσα στο ΟΑΚΑ και βρίσκει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την Πάκσι στο ΟΑΚΑ (21:30 , Newsit.gr, ΣΚΑΪ) και -έχοντας το προβάδισμα από το 1-2 μέσα στην Ουγγαρία- θέλει να πάρει την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, για να φτάσει στο… τέλος του δρόμου και στη League Phase της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε κυριαρχική εικόνα σε μεγάλα διαστήματα, στον αγώνα στην έδρα της Πάκσι, αλλά δεν είχε την ευστοχία που θα του έφερνε ένα μεγαλύτερο σκορ απ’ το τελικό 2-1 που του έδωσε βεβαίως ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα.

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Απόψε το βράδυ, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ θέλει να “τελειώσει” τη… δουλειά στο ΟΑΚΑ με μία δεύτερη νίκη, που θα «φτιάξει» κι άλλο την ψυχολογία της ομάδας, αλλά και τη διάθεση του κόσμου του, δίνοντάς του το «εισιτήριο» για τον 3ο προκριματικό, όπου τον περιμένει ήδη η ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948.

Το “τριφύλλι” ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα την προετοιμασία του, έχοντας μοναδικό απόντα τον ανέτοιμο ακόμα Βίκτορ Κρίστιανσεν. Ο Δανός προπονητής των “πράσινων” τεχνικός σκέφτεται να κάνει το πολύ δύο αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με τον πρώτο αγώνα, με τους Ρικ φαν Ντρόνγκελεν και Αχμέντ Τουμπά να διεκδικούν τη θέση του αριστερού στόπερ δίπλα στον Ντε Φράι και τον Φακούντο Πελίστρι μαζί με τον Ανάς Ζαρουρί τη θέση στο δεξί “φτερό” της επίθεσης.

Την ίδια στιγμή, ο προπονητής της Πάκσι, Γκίοργκι Μπόγκναρ, δεν υπολογίζει στους δεξιούς μπακ Μπέβαρντι και Σίλιε, ενώ ερωτηματικό αποτελεί και η συμμετοχή των Χαράζστι και Ζάλαϊ, που αποχώρησαν τραυματίες κόντρα στη Φερεντσβάρος.

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Οι πιθανές ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια – Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος – Καμαρά, Τσέριν, Γιάγκουσιτς – Ζαρουρί, Αντίνο, Τετέι

Πάκσι (Γκίοργκι Μπόγκναρ): Κόβακσικ – Σέκσζαρντι, Βας, Ζάμπο – Λέζνερ, Βίντεκεφ, Μπάλοχ, Ζεκε – Παπ, Χαν – Μπόντε

Διαιτητής: Μαρκ Νόκτεγκααλ (Ολλανδία)

Βοηθοί: Ντε Γκρόοτ, Μπάλντερ

4ος: Έρβιν Μπλαν