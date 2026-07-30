Ισπανία – Ελλάδα: Η Εθνική Εφήβων ψάχνει την υπέρβαση και μια θέση στην τετράδα του Eurobasket U18

Η Εθνική Εφήβων κοντράρεται με την Ισπανία (16:30) στο Τρεντίνο της Ιταλίας, για τα προημιτελικά του Eurobasket U18, με στόχο την είσοδό της στη ζώνη των μεταλλίων. Η αναμέτρηση θα κάνει τζάμπολ στις 16:30 και θα μεταδοθεί από το κανάλι της FIBA στο YouTube, με συνδρομή.

Η Ελλάδα απέκλεισε τη Σερβία στη φάση των “16” κι έκλεισε το ραντεβού της με τη “ρόχα”. Στον δρόμο προς τη δωδέκατη “γαλανόλευκη” πρόκριση στα ημιτελικά του θεσμού στην ιστορία της χώρας μας, η Εθνική Εφήβων τίθεται αντιμέτωπη με τη φιναλίστ του Eurobasket U18 του 2025.

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Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα έχει να παρουσιάσει επτά μετάλλια στην εν λόγω διοργάνωση, τρία χάλκινα, δύο ασημένια και ισάριθμα χρυσά, με την πιο πρόσφατη επιτυχία να είναι εκείνη της πρώτης θέσης του 2015 στον Βόλο!

Η Ισπανία είναι μία από τις καλύτερες χώρες του φετινού θεσμού, έχοντας την τρίτη καλύτερη επίθεση (86,5π.), τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στις τελικές πάσες, αλλά και τη δεύτερη συγκομιδή στο σύστημα αξιολόγησης. Στα προημιτελικά, οι Ίβηρες απέκλεισαν με το εντυπωσιακό 99-66 τη Βουλγαρία.