Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης θα γίνει ο 9ος Έλληνας που θα αγωνιστεί στη Ρόμα

Έτοιμος να αλλάξει ομάδα είναι ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, ο οποίος έφτασε σε καταρχήν συμφωνία με τη Ρόμα, για συμβόλαιο έως το 2031. Πλέον, οι “τζαλορόσι” βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τη Βόλφσμπουργκ προκειμένου να αποκτήσουν τον 21χρονο Έλληνα κεντρικό αμυντικό αντί 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης βρίσκεται εδώ και καιρό στο “ραντάρ” της Ρομα, η οποία πλέον ψάχνει να βρεθεί η “χρυσή τομή” με τη Βόλφσμπουργκ, για να τον κάνει δικό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γερμανική ομάδα δεν αναμένεται να φέρει κάποιο εμπόδιο, καθώς είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι είναι ειλημμένη η απόφαση να προχωρήσει σε πωλήσεις παικτών κατά τη διάρκεια της μετεγγραφικής περιόδου, με στόχο την ενίσχυση των οικονομικών της και την αναδιάρθρωση του ρόστερ της στη Β’ κατηγορία της Γερμανίας.

Ο άλλοτε στόπερ του ΠΑΟΚ εντάχθηκε στους “Λύκους” το καλοκαίρι του 2024. Από τότε έχει καταγράψει 59 συμμετοχές στην Bundesliga, σημειώνοντας τέσσερα γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης θα γίνει έτσι ο 9ος Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα φορέσει τη φανέλα της Ρόμα. Άλλοι κατάφεραν να καθιερωθούν στην ενδεκάδα των “τζιαλορόσι”, άλλοι βρήκαν χρόνο συμμετοχής και άλλοι πέρασαν και δεν “ακούμπησαν”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι 8 Έλληνες ποδοσφαιριστές που βρέθηκαν στη Ρόμα

Λάμπρος Χούτος (1995-2000 με 3 συμμετοχές στη “μεγάλη” ομάδα και 1 γκολ)

Τραϊανός Δέλλας (2002-2005 με 56 συμμετοχές και 7 γκολ)

Δημήτρης Ελευθερόπουλος (2005-2006 με 0 συμμετοχές)

Παναγιώτης Ταχτσίδης (2012-2013 με 21 συμμετοχές και 1 γκολ

Βασίλης Τοροσίδης (2013-2016 με 60 συμμετοχές και 4 γκολ)

Χοσέ Χολέμπας (2014-2015 με 23 συμμετοχές και 1 γκολ)

Κώστας Μανωλάς (2014-2019 με 206 με 11 γκολ)

Δημήτρης Κεραμίτσης (2021-2024 με 1 συμμετοχή με τη μεγάλη ομάδα)