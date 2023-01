Ο Γιόσκο Γκβάρντιολ ήταν η μεγάλη αποκάλυψη στο Μουντιάλ 2022, καθώς στα 21 του χρόνια έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις με την Κροατία και αναδείχθηκε MVP στο μικρό τελικό με το Μαρόκο.

Η Λειψία αναμένεται έτσι να δεχθεί προτάσεις “μαμούθ” για την απόκτηση του Γκβάρντιολ, αλλα σε πρώτη φάση έκανε γνωστό ότι ο παίκτης δεν πωλείται. Ο ίδιος όμως ο Κροάτης αμυντικός φαίνεται ότι έκανε… άνοιγμα στη Λίβερπουλ, σε πρόσφατες δηλώσεις του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γκβάρντιολ ανέφερε τα εξής: «Η ομάδα των ονείρων μου; Σίγουρα η Λίβερπουλ. Από όταν ήμουν μικρός, έβλεπα πολλούς από τους αγώνες της μαζί με τον πατέρα μου. Ακολουθούσαμε και αναλύαμε τι έκανε η ομάδα κάθε σεζόν. Είναι ένας σύλλογος που έχει παραμείνει στην καρδιά μου».

Josko Gvardiol: “My dream club? That would definitely be Liverpool. Since I was little, I watched a lot of their matches with my dad”, tells @RTLDanas. 🔴🇭🇷 #LFC



“We covered every season in detail. It is a club that has remained in my heart”. pic.twitter.com/TT337n0821