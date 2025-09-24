Γουέιν Ρούνεϊ: «Θα είχα πεθάνει εξαιτίας του αλκοόλ, εάν δεν υπήρχε η γυναίκα μου»

Ο Γουέιν Ρούνεϊ συγκλόνισε, μιλώντας για τον εθισμό του με το αλκοόλ.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μίλησε στο podcast του άλλοτε συμπαίκτη του, Ρίο Φέρντιναντ για την καταστροφική του σχέση με το αλκοόλ.

Ο 39χρονος Άγγλος αναφέρθηκε, παράλληλα, στη σημαντική παρουσία της γυναίκας του, Κολίν, η οποία τον στήριξε όλα αυτά τα χρόνια, τονίζοντας ότι χωρίς εκείνη, θα μπορούσε να είχε χάσει τη μάχη με την ίδια τη ζωή.

«Ειλικρινά πιστεύω ότι εάν δεν υπήρχε η Κολίν θα ήμουν νεκρός! Το πιστεύω. Ήθελα να βγαίνω έξω και να περνάω καλά με τους φίλους μου. Έφτασα σε ένα σημείο που το παράκανα.

Υπέφερα πάρα πολύ από το αλκοόλ και δεν πίστευα ότι μπορούσα να στραφώ κάπου. Μπορεί να έπινα δύο συνεχόμενες ημέρες. Θυμάμαι ότι πήγαινα στην προπόνηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έβαζα σταγόνες στα μάτια και μασούσα τσίχλες για να μην με καταλάβουν… Το Σαββατοκύριακο έβαζα μερικά γκολ και μετά έβγαινα πάλι έξω για δύο ημέρες σερί», ανέφερε ο Γουέιν Ρούνεϊ.