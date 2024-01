Η αναμέτρηση της Γουέστ Μπρομ απέναντι στην Γουλβς για το FA Cup Αγγλίας είχε προσωρινή διακοπή, μετά το 2-0 των φιλοξενούμενων, με τους οπαδούς των δυο ομάδων να συγκρούονται στις εξέδρες του “Χόθορνς”.

Ο Κούνια έκανε στο 78’ το 2-0 για την Γουλβς στην έδρα της Γουέστ Μπρομ, για να ακολουθήσει… χαμός στις εξέδρες, με τους οπαδούς των δυο ομάδων να συγκρούονται, σε δύο διαφορετικά σημεία στην εξέδρα.

Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ, κάποιοι οπαδοί της Γουλβς είχαν μπει σε χώρους που προορίζονταν για τους φιλάθλους των γηπεδούχων και οι πανηγυρισμοί τους προκάλεσαν τα επεισόδια.

Ο διαιτητής του ματς, Τόμας Μπράμαλ, αποφάσισε να διακόψει το παιχνίδι λόγω της αναταραχής και λίγα λεπτά μετά οι παίκτες των δύο ομάδων πήγαν στα αποδυτήρια, μέχρι να αποκατασταθεί η ηρεμία, ενώ άνδρες της ασφάλειας του γηπέδου, αλλά και αστυνομικοί προσπαθούσαν να σταματήσουν τα επεισόδια. Να σημειωθεί πως ο αμυντικός της Γουέστ Μπρομ, Κάιλ Μπάρτλεϊ, έσπευσε να πάρει το παιδί του από την κερκίδα, ανήσυχος για την έκταση των επεισοδίων.

It’s all kicking off at West Brom v Wolves

