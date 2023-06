Η Γουέστ Χαμ πανηγύρισε την κατάκτηση του Conference League και έδωσε τεράστια χαρά σε μικρό φίλο της. Δάκρυα χαράς από τον πιτσιρικά και δηλώσεις… από καρδιάς.

Οι οπαδοί της Γουέστ Χαμ πλημμύρισαν από υπέροχα συναισθήματα, πανηγυρίζοντας για την κατάκτηση του Conference League. Έχοντας δάκρυα στα μάτια, ένας μικρός φίλος της ομάδας -μετά την λήξη της αναμέτρησης- μίλησε μπροστά στις κάμερες και εξέφρασε τη χαρά του.

“Είναι απίστευτο, ονειρεύομαι… Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Γουέστ Χαμ έχει κερδίσει κάτι. Έχουμε κερδίσει περισσότερους τίτλους από την Τότεναμ τώρα! Πάμε σφυριά. Η Γουέστ Χαμ είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο!”

This is exactly why the European Conference League is a great idea.



A moment that’ll stay with him forever now, that realistically he may not have had for the rest of his life.



Football is about memories and emotions.pic.twitter.com/zltSBZPY1w