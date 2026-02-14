Γουέστ Χαμ: Επική διαμαρτυρία των οπαδών προς τη διοίκηση με πανό σε αεροπλάνο

Οι οπαδοί της Γουέστ Χαμ “βράζουν” με τη διοίκηση του συλλόγου για τη μη ενίσχυση της ομάδας, ενώ δίνει “μάχη” για την αποφυγή του υποβιβασμού στην Premier League και βρήκαν έναν επικό τρόπο για να εκφράσουν τον εκνευρισμό τους.

Λίγο πριν το παιχνίδι με την Μπέρτον στο Κύπελλο Αγγλίας, οι οπαδοί της Γουέστ Χαμ μίσθωσαν ένα αεροπλάνο για να περάσει πάνω από το γήπεδο, με πανό εναντίον των διοικούντων της ομάδας.

Το πανό στην… ουρά του αεροπλάνου έγραφε: «Σάλιβαν και Μπρέιντι έξω, όχι άλλες μ@@@ες». Ως εκ τούτου έγινε viral στην Αγγλία και οι οπαδοί πέρασαν το μήνυμά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

West Ham fans have organised a plane to fly over the Burton Albion stadium with a banner attached saying;



“Sullivan & Brady out – no more BS”



They’ve had enough!!

pic.twitter.com/fMTjsHizep — The Away Fans (@theawayfans) February 14, 2026

Η Γουέστ Χαμ είναι στη 18η θέση της Premier League και στο -3 από την Νότιγχαμ Φόρεστ, εκτός της “ζώνης” του υποβιβασμού.