Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Στο 90+6′ «έσωσαν» το βαθμό της ισοπαλίας οι «κόκκινοι διάβολοι» στην Premier League

Η Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ο Σέσκο
Η φάση του γκολ από τον Σέσκο για τη Γιουνάιτεντ / Action Images via Reuters/Peter Cziborra

Μετά από τέσσερις συνεχόμενες νίκες στην Premier League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε στην ισοπαλία με 1-1 κόντρα στη Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο και έχασε την ευκαιρία να ξεφύγει από την Τσέλσι στην πρώτη 4άδα της βαθμολογίας.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκε να χάνει στην έδρα της Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου (αγωνίστηκε σε όλο το ματς), μετά από γκολ του Σούτσεκ στο 50′ και είχε ένα ακυρωμένο τέρμα του Κασεμίρο μέσω VAR, αλλά “πάλεψε” μέχρι τέλους για να αποφύγει την ήττα στην Premier League και πήρε τελικά την ισοπαλία, χάρη σε ένα τέρμα του Σέσκο στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Έστω κι έτσι, το νικηφόρο σερί των 4 αγώνων αποτέλεσε παρελθόν για τους “κόκκινους διαβόλους”, οι οποίοι και έχασαν δύο βαθμούς στη “μάχη” για την 4άδα και την έξοδο στο Champions League, παραμένοντας όμως στο +1 από την 5η Τσέλσι, η οποία έφερε με τη σειρά της, ισοπαλία με 2-2 κόντρα στη Λιντς.

Από την άλλη πλευρά, η Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου παρέμεινε στη “ζώνη του υποβιβασμού” στην Αγγλία.

